ПСЖ начал переговоры с игроком Баварии

Французы уже провели переговоры с Кингсли Команом.

ПСЖ нацелился на подписание вингера Баварии Кинглси Комана, пишет инсайдер Флориан Плеттенберг.

Он пишет, что французский клуб уже связался с представителями игрока и провел первый раунд переговоров.

28-летний Коман оценивается Баварией в 40-50 млн евро, клуб готов его отпустить, если получит желаемую сумму. Тем более, что продажа француза серьезно загрузит ведомость мюнхенцев.

В прошлом сезоне игрок провел 17 матчей в Бундеслиге и забил три гола, являюясь при этом одним из самых высооплачиваемых футболистов клуба с зарплатой в 15 млн евро в год.

Ранее также сообщалось, что Бавария также сделала предложение по защитнику Байера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!