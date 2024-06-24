ПСЖ начал переговоры с игроком Баварии
Французы уже провели переговоры с Кингсли Команом.
ПСЖ нацелился на подписание вингера Баварии Кинглси Комана, пишет инсайдер Флориан Плеттенберг.
Он пишет, что французский клуб уже связался с представителями игрока и провел первый раунд переговоров.
28-летний Коман оценивается Баварией в 40-50 млн евро, клуб готов его отпустить, если получит желаемую сумму. Тем более, что продажа француза серьезно загрузит ведомость мюнхенцев.
В прошлом сезоне игрок провел 17 матчей в Бундеслиге и забил три гола, являюясь при этом одним из самых высооплачиваемых футболистов клуба с зарплатой в 15 млн евро в год.
Ранее также сообщалось, что Бавария также сделала предложение по защитнику Байера.
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