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Байер отклонил первое предложение по своему защитнику

Бавария предложила всего 20 млн евро за Джонатана Та.
Сегодня, 17:46
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Байер отклонил первое предложение Баварии по Джонатану Та, пишет Bild.

Издание пишет, что мюнхенцы сделали официальное предложение в размере 20 млн евро, которое и было отклонено.

Отметим, что Та хочет перебраться в Баварию, и готов уйти следующим летом свободным агентом, если клуб его не отпустит сейчас. А Байер не хотел бы усилять конкурента.

При этом клуб понимает, что не сможет удержать защитника, а потому намерен выручить за него не менее 40 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Джонатан провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом.

Ранее также сообщалось, что Бавария борется с Челси за форварда Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Байер Леверкузен

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