Байер отклонил первое предложение по своему защитнику

Бавария предложила всего 20 млн евро за Джонатана Та.

Байер отклонил первое предложение Баварии по Джонатану Та, пишет Bild.

Издание пишет, что мюнхенцы сделали официальное предложение в размере 20 млн евро, которое и было отклонено.

Отметим, что Та хочет перебраться в Баварию, и готов уйти следующим летом свободным агентом, если клуб его не отпустит сейчас. А Байер не хотел бы усилять конкурента.

При этом клуб понимает, что не сможет удержать защитника, а потому намерен выручить за него не менее 40 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Джонатан провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом.

Ранее также сообщалось, что Бавария борется с Челси за форварда Барселоны.

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