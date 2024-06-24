Челси и Бавария поспорят за нападающего Барселоны

Марк Гиу, вероятно, перейдет в Челси, а не в Баварию. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Синие" продвигаются в переговорах о трансфере нападающего Барселоны, чья сумма отступных составляет 6 млн евро.

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Лондонцы почти согласовали долгосрочный контракт с 18-летним игроком и в последние дни опередили Баварию в переговорах.

В свою очередь Барселона предложила Гиу новый контракт, но ответа пока нет.

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