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Челси и Бавария поспорят за нападающего Барселоны

Гиу может летом сменить клубную прописку.
Сегодня, 09:45
Марк Гиу / Getty Images
Марк Гиу / Getty Images

Марк Гиу, вероятно, перейдет в Челси, а не в Баварию. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Синие" продвигаются в переговорах о трансфере нападающего Барселоны, чья сумма отступных составляет 6 млн евро.

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Лондонцы почти согласовали долгосрочный контракт с 18-летним игроком и в последние дни опередили Баварию в переговорах. 

В свою очередь Барселона предложила Гиу новый контракт, но ответа пока нет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси бавария

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