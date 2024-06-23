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Барселона не сможет этим летом подписать одного из ключевых игроков Манчестер Сити

Силва все же продолжит карьеру в стане "горожан".
Сегодня, 18:18
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Барселона не сможет подписать хавбека Бернарду Силву этим летом. Об этом сообщает Marca.

Клуб попросту не может позволить себе игрока Манчестер Сити из-за финансовых ограничений. Даже за 60 млн евро трансфер невозможен.

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Новый тренер Ханси Флик высоко оценивал Силву, но из-за превышения зарплатного фонда клуб не укладывается в рамки финансового фэйр-плей.

Напомним, действующий контракт 29-летнего португальца рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне на счету полузащитника шесть голов и девять ассистов в 33-х матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва

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