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Футбол

Многообещающий новичок Барселоны может оказаться в итальянском середняке

Хотя Витор Роке хотел бы поработать с Ханси Фликом.
Сегодня, 09:45
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Нападающим Барселоны Витором Роке заинтересовался еще один итальянский клуб, пишет 90Min.

Напомним, бразилец переход в каталонский клуб в качестве будущей топ-звезды, однако под руководством Хави так и не получил шанса проявить себя.

Более того, у игрока случился конфликт с главным тренером, и Роке действительно хотел уйти из Барселоны. Однако сейчас бразилец предпочел бы остаться и попробовать поиграть под началом Ханси Флика.

При этом запрос по игроку сделала Фиорентина, которая ищет форварда на годы вперед. Итальянский клуб готов поторговаться с каталонцами, однако большие траты "фиалки" не смогут себе позволить.

Ранее также сообщалось, что Челси также ведет переговоры по трансферу нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Витор Роке

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