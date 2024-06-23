Многообещающий новичок Барселоны может оказаться в итальянском середняке

Хотя Витор Роке хотел бы поработать с Ханси Фликом.

Нападающим Барселоны Витором Роке заинтересовался еще один итальянский клуб, пишет 90Min.

Напомним, бразилец переход в каталонский клуб в качестве будущей топ-звезды, однако под руководством Хави так и не получил шанса проявить себя.

Более того, у игрока случился конфликт с главным тренером, и Роке действительно хотел уйти из Барселоны. Однако сейчас бразилец предпочел бы остаться и попробовать поиграть под началом Ханси Флика.

При этом запрос по игроку сделала Фиорентина, которая ищет форварда на годы вперед. Итальянский клуб готов поторговаться с каталонцами, однако большие траты "фиалки" не смогут себе позволить.

Ранее также сообщалось, что Челси также ведет переговоры по трансферу нападающего.

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