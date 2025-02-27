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Футбол

Барселона продаст дорогостоящего форварда, который не адаптировался в клубе

Витор Роке вернется на родину.
Сегодня, 17:23
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Каталонская Барселона продаст своего форварда, который не закрепился в команде.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" отпустят Витора Роке на Родину. Бразилец станет игроком Палмейраса.

Сумма трансфера составила 25 млн евро. Финансовые детали личного контракта Роке с "зелеными" неизвестны.

Бетис, в стане которого Витор должен был доиграть этот сезон в аренде, получит определенную "компенсацию" за досрочный разрыв аренды.

Отметим, что Барса приобрела нападающего у Атлетико Паранаэнсе за 40 млн евро летом 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать звезду Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Витор Роке

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