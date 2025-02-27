Барселона закинула удочку относительно звезды Милана

Барселона контактировала с Миланом по поводу Рафаэля Леау. "Блаугранас" сделали неофициальный запрос о трансфере, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Каталонцы попросили предоставить информацию о доступности португальца. Официальные переговоры по переходу пока не стартовали. Контракт Леау с "россонери" действует до лета 2027 года.

Барса запланировала усилить левый фланг атаки в следующее трансферное окно. Кроме звезды Милана, в шорт-лист команды Ханси Флика попал Луис Диас из Ливерпуля. Трансфер последнего лоббирует спортивный директор каталонцев Деку.

К слову, мюнхенская Бавария отозвала предложение Киммиху о новом контракте.

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