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Футбол

Бавария отозвала новый контракт для лидера команды

Руководство немецкого гранда устало ждать решения опытного футболиста.
Сегодня, 13:57
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Универсал Йозуа Киммих оказался в нетипичной ситуации. Мюнхенская Бавария отозвала предложение обновить договор, утверждает Bild.

Менеджмент "ротен" устал от колебаний немца. Сначала Бавария стремилась снизить зарплату Киммиха. Однако выступления вице-капитана команды в сезоне 2024/25 убедили мюнхенцев предложить условия даже лучше текущих.

Бавария не отказалась от Киммиха окончательно. Стороны якобы продолжают коммуникацию относительно пролонгации договора. Правда, теперь немцу, очевидно, светят худшие условия контракта.

К слову, ранее звезда Милана согласовал новый контракт с клубом.

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