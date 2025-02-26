Ключевой игрок Милана согласился продлить контракт с клубом

Милан близок к продлению контракта с одним из лидеров команды полузащитником Кристианом Пулишичем.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новый трудовой договор с 26-летним американцем будет рассчитан до лета 2028 года или же с дополнительной опцией пролонгации еще на один сезон - до 2029 года.

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При этом финансовые условия соглашения с футболистом буду улучшены - заработная плата игрока вырастет с четырех до пяти миллионов евро в год плюс бонусы.

Действующий контракт американца с "россонери" рассчитан до июня 2027 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пулишич провел за Милан во всех турнирах 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Милан также договорился о продлении контракта с основным полузащитником.

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