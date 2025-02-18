iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан договорился о продлении контракта с основным полузащитником

Тиджани Рейндерс вскоре поставит подпись под новым соглашением с "россонери".
Сегодня, 18:38
Тиджани Рейндерс / Getty Images
Тиджани Рейндерс / Getty Images

Милан продлит сотрудничество с ключевым игроком команды полузащитником Тиджани Рейндерсом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны устно согласовали условия нового договора еще в прошлом году, а вскоре все необходимые документы должны быть официально подписаны.

Читай также: Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды

Обновленное соглашение 26-летнего футболиста с "россонери" будет рассчитано до июня 2030 года.

Ожидается, что заработная плата нидерландского хавбека будет увеличена до 3 миллионов евро за сезон. Сейчас он получает 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Рейндерс провел за Милан во всех турнирах 36 матчей, отличившись 11 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

Статьи по теме

Милан попытается сохранить в клубе приобретенного воспитанника Реала Милан попытается сохранить в клубе приобретенного воспитанника Реала
Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды
Звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А Звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А
Милан с голом новичка дожал Верону в Серии A Милан с голом новичка дожал Верону в Серии A

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа19:50
Раскрыта сумма отступных одноклубника Забарного, за которым следят европейские гранды
Биатлон19:40
"Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке
Теннис19:24
Ястремская разгромила росиянку и вышла на Швентек в 1/8 финала турнира в ОАЭ
Биатлон19:05
Джима развернула украинский флаг на цветочной церемонии после гонки чемпионата мира
Формула 118:59
Формула-1 хочет ввести дополнительное правило для Гран-при Монако
Европа18:38
Милан договорился о продлении контракта с основным полузащитником
Европа18:25
Барселона может продлить Левандовски до 2027 года
Биатлон18:00
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
Лига Чемпионов17:44
Анчелотти - о словах Гвардиолы относительно шансов на победу: На самом деле он так не думает
Биатлон17:35
Джима с рекордом попала в топ-5 индивидуальной гонки чемпионата мира, победу одержала Симон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK