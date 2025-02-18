Милан договорился о продлении контракта с основным полузащитником

Тиджани Рейндерс вскоре поставит подпись под новым соглашением с "россонери".

Милан продлит сотрудничество с ключевым игроком команды полузащитником Тиджани Рейндерсом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны устно согласовали условия нового договора еще в прошлом году, а вскоре все необходимые документы должны быть официально подписаны.

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Обновленное соглашение 26-летнего футболиста с "россонери" будет рассчитано до июня 2030 года.

Ожидается, что заработная плата нидерландского хавбека будет увеличена до 3 миллионов евро за сезон. Сейчас он получает 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Рейндерс провел за Милан во всех турнирах 36 матчей, отличившись 11 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А.

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