Милан договорился о продлении контракта с основным полузащитником
Милан продлит сотрудничество с ключевым игроком команды полузащитником Тиджани Рейндерсом.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны устно согласовали условия нового договора еще в прошлом году, а вскоре все необходимые документы должны быть официально подписаны.
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Обновленное соглашение 26-летнего футболиста с "россонери" будет рассчитано до июня 2030 года.
Ожидается, что заработная плата нидерландского хавбека будет увеличена до 3 миллионов евро за сезон. Сейчас он получает 1,8 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Рейндерс провел за Милан во всех турнирах 36 матчей, отличившись 11 голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А.
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