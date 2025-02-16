Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды

Ключевой игрок Милана вратарь Майк Меньян продолжит сотрудничество с итальянским клубом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "россонери" договорились с 29-летним французом о подписании нового контракта. Обновленное соглашение с голкипером будет рассчитано до июня 2029 года.

Читай также: Звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А

Ожидается, что заработная плата Меньяна составит пять миллионов евро в сезон плюс бонусы.

Действующий трудовой договор вратаря рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Меньян провел за Милан во всех турнирах 36 матчей, в которых пропустил 39 голов, а в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Милан может пожертвовать одним из лидеров клуба ради сохранения Феликса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!