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Футбол

Милан договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды

Основной голкипер Майк Меньян подпишет с "россонери" новый договор.
Сегодня, 17:50
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Ключевой игрок Милана вратарь Майк Меньян продолжит сотрудничество с итальянским клубом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "россонери" договорились с 29-летним французом о подписании нового контракта. Обновленное соглашение с голкипером будет рассчитано до июня 2029 года.

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Ожидается, что заработная плата Меньяна составит пять миллионов евро в сезон плюс бонусы.

Действующий трудовой договор вратаря рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Меньян провел за Милан во всех турнирах 36 матчей, в которых пропустил 39 голов, а в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Милан может пожертвовать одним из лидеров клуба ради сохранения Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

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