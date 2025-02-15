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Футбол

Милан может пожертвовать одним из лидеров клуба ради сохранения Феликса

Клуб готов продать Тео Эрнандеса или Рафаэля Леау.
Сегодня, 13:48
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Милан намерен продлить сотрудничество с Жоау Феликсом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, португалец присоединился к "россонери" в январе, перейдя в аренду из Челси. В трех матчах португалец забил один гол.

Милан намерен продолжить аренду Феликса на следующий сезон, но хочет включить в соглашению опцию выкупа за 40 или менее млн евро.

Чтобы найти средства на такую сделку клуб готов пожертвовать Тео Эрнандесом или Рафаэлем Леау.

Француз все еще не продил контракт, истекающий в 2026 году, потому Милан рассмотрим предложения по защитнику, чтобы не потерять его бесплатно.

Леау же могут продать, если поступить серьезное предложение от европейского топ-клуба. Милан не будет требовать за игрока полную сумму отступных 175 млн евро.

Ранее также сообщалось, что клубы АПЛ все еще следят за форвардом Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан жоау феликс

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