Звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А

Один из лидеров Милана защитник Тео Эрнандес отказался от возможного перехода в состав Комо.

Как сообщает журналист Николо Скира, новичок Серии А намеревался приобрести 27-летнего футболиста за 47 миллионов евро, а "россонери" дали добро на переговоры с игроком после озвученного предложения.

С самим французским защитником Комо был готов подписать контракт до лета 2029 года с заработной платой семь миллионов евро за сезон.

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Однако Эрнандеса не заинтересовал такой переход, и он ждет предложения от Милана по поводу нового соглашения.

Отмечается, что если "россонери" все же решат продать игрока летом, то он намерен продолжить карьеру в составе одного из европейских грандов, как мадридский Реал или Манчестер Сити.

Действующий контракт француза с Миланом рассчитан до июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел в составе "россонери" 33 матча, в которых отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан может пожертвовать одним из лидеров клуба ради сохранения Феликса.

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