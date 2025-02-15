Милан с голом новичка дожал Верону в Серии A

Первыми момент упустили "мастифы". На 4-й минуте Меньян не без труда справился с ударом Дуды после прострела Амина.

"Россонери" смогли ответить в середине тайма – Рейндерс пробил в ближний угол из пределов штрафной, но кипер перевел мяч на угловой. Впоследствии Монтипо парировал удар Фелиша. Перед перерывом Муса пробил над перекладиной метров с 10-ти.

Во второй половине Милан продолжил нагнетать ситуацию у ворот Вероны. Но настоящие моменты появились под занавес поединка. В конце концов, на 75-й минуте Сантьяго Хименес с нескольких метров замкнул передачу Леау.

Больше команды не забивали. Милан вернулся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (41 очко). До зоны Лиги чемпионов – пять пунктов.

Статистика матча Милан – Верона 25-го тура чемпионата Италии

Милан – Верона – 1:0

Гол: С. Хименес, 75

Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 0.37

Владение мячом: 74 % - 26 %

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 10 - 7

Фолы: 11 - 18

Милан: Меньян – Уокер (А. Хименес, 46), Тиав, Габбия, Эрнандес – Фофана (Пулишич, 68), Муса – Соттиль (Леау, 46), Рейндерс, Фелиш – С. Хименес (Абрахам, 82)

Верона: Монтипо – Валентине, Коппола, Давидович – Чачуа, Дуда, Ньяссе (Оегоке, 84), Брадарич (Бернеде, 84) – Кастанос (Лазович, 62) – Суслов (Сиссе, 84), Сарр (Москера, 68)

Предупреждения: Муса, А. Хименес, С. Хименес – Коппола, Ньяссе, Брадарич, Дуда

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