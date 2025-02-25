Тренер Милана пребывает на грани увольнения - установлены сроки, чтобы исправить ситуацию

Сержиу Консейсау может покинуть пост наставника "россонери" спустя два месяца после назначения.

Недавно назначенный главный тренер Милана Сержиу Консейсау уже в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Присутствие 50-летнего португальского специалиста во главе команды находится под угрозой из-за нестабильных результатов и потенциального непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Как сообщает Calciomercato, определяющими для наставника "россонери" станут два ближайших матча Серии А против Болоньи (27 февраля) и Лацио (2 марта). В случае неудач в этих поединках тренер может покинуть занимаемую должность спустя два месяца после назначения.

Напомним, что Консейсау возглавил Милан перед Новым годом, сменив соотечественника Паулу Фонсеку. Новый португальский тренер начал с завоевания Суперкубка Италии, но после нестабильность результатов вернулась.

На данный момент Милан с 41 баллом занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от четвертой позиции на восемь очков. Также недавно "россонери" вылетели из Лиги чемпионов, уступив Фейенорду (0:1, 1:1).

Ранее сообщалось, что Челси и Милан могут осуществить обмен игроками.

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