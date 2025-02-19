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Футбол

Челси и Милан могут осуществить обмен игроками

Жоау Фелиш будет иметь шанс закрепиться в стане «россонери».
Сегодня, 19:39
Жоау Фелиш и Рафаэль Леау / Getty Images
Жоау Фелиш и Рафаэль Леау / Getty Images

Итальянский Милан может сохранить в своем составе Жоау Фелиша после окончания срока аренды.

Как сообщает TBRFootball, Челси может предложить «россонери» обмен игроками, в рамках которого Фелиш станет полноценным игроком миланского клуба.

«Синие», в свою очередь, хотят получить соотечественника и одного из конкурентов Фелиша за место в составе Рафаэля Леау. Финансовые детали такой возможной сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Милана раскритиковал лидера клуба после вылета из Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан

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