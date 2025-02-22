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Футбол

Милан неожиданно уступил Торино

«Быки» одержали домашний триумф.
Сегодня, 21:06

В рамках 26 тура Серии А Милан встретился с Торино.

Уже на старте поединка у «россонери» возникли проблемы, виновниками которых они могут считать только себя. Малик Тчау отметился автоголом. Примечательно, что в матче первого круга между этими командами Тчау также забил в свои ворота.

«Быки» после подарка от немецкого защитника гостей очень хорошо защищались в течение большего промежутка матча, однако, все же пропустили ближе к окончанию второго тайма. Автором гола в составе Милана стал Тиджани Рейндерс.

Впрочем, коллектив Сержиу Консейсау пропустил уже через 2 минуты. Вновь вывел Торино вперед Гвидас Гинейтис. Гол литовца стал последним в матче.

Торино - Милан 2:1
Голы: Тчау (аг), 5, Гинейтис, 77 - Рейндерс, 74

Торино: Милинкович-Савич - Педерсен (Валюкевич, 70), Марипан, Коко, Бираги (Дембеле, 83) - Риччи, Казадеи (Гинейтис, 70) - Лазаро, Влашич, Эльмас (Карамо, 59) - Санабрия

Милан: Меньян - С. Хименес (Камарда, 89), Тчау, Павлович, Эрнандес - Муса (Абрагам, 55), Рейндерс - Пулишич, Фелиш (Соттиль, 70), Леау (Фофана, 46) - А. Хименес (Чуквезе, 89)

Предупреждения: Риччи - Муса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан торино

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