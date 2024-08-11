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Борнмут нацелился на еще одного игрока Барселоны

Витор Роке может сменить клубную прописку.
Сегодня, 15:36
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Английский Борнмут, похоже, нашел Доминику Соланке замену.

Как сообщает Twitter-аккаунт Bar Canaletes, "вишни" нацелились на подписание Витора Роке из Барселоны. Обсуждается аренда с правом выкупа.

После того, как клубы договорятся, коллектив Андони Ираолы сделает предложение самому игроку.

Напомним, Соланке днем ранее перебрался в Тоттенхэм. Также стоит сказать, что ранее Борнмут договорился о переходе Хулиана Араухо из Барселоны, который выступает на позиции правого защитника, но о трансфере еще не объявлено официально.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона борнмут Витор Роке

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