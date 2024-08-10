Клуб АПЛ приобрел одноклубника Забарного за рекордную для себя сумму

Английский нападающий Доминик Соланке сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба Тоттенхэма, Соланке присоединился к стану "шпор". Сумма трансфера составила 63 миллиона евро, что является клубным рекордом лондонцев.

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Контракт с игроком подписан до 2030 года. Финансовые детали не уточняются.

В прошлом сезоне Соланке выступал за Борнмут, забив 19 голов за 36 матчей.

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