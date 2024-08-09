iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок АПЛ работает над подписанием экс-вингера Манчестер Юнайтед

Спустя всего год Уилфрид Заа планирует вернуться в Англию.
Вчера, 23:54
Уилфрид Заа / Getty Images
Уилфрид Заа / Getty Images

Лестер работает над сделкой по аренде на сезон вингера Галатасарая Уилфрида Заа, сообщает The Athletic.

Заа пропустил недавний матч турецкого клуба против Хатайспора, поскольку он ведет переговоры о возвращении в АПЛ.

Игрок сборной Кот-д’Ивуара, перешедший в Галатасарай летом 2023 года в качестве свободного агента, стал ненужным действующему чемпиону Турции.

Читай также: Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте

Если сделка между клубами будет завершена, 31-летний футболист станет пятым игроком Лестера, перешедшим этим летом после прихода Бобби Де Кордова Рида, Майкла Голдинга, Калеба Околи и Абдула Фатаву.

В своем первом сезоне за Галатасарай Уилфрид Заа записал на свой счет 10 голов и 5 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай манчестер юнайтед Лестер Сити Уилфрид Заа

Статьи по теме

Лидер Манчестер Юнайтед рассказал, каким он видит идеального игрока Лидер Манчестер Юнайтед рассказал, каким он видит идеального игрока
Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера
Никакой еды и воды: жестокая техника, которой Руни сбрасывал лишние килограммы в МЮ Никакой еды и воды: жестокая техника, которой Руни сбрасывал лишние килограммы в МЮ
Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: финал на Олимпиаде, Левый Берег - Ворскла, Динамо - Верес
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:55
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Франция и США разыграют золотые медали, Германия и Сербия - бронзовые
Европа00:52
Манчестер Сити задумался об аренде вингера Баварии
Олимпийские игры00:29
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай догнал США по "золоту", Украина потеряла две позиции
Европа00:13
Ассист Малиновского помог Дженоа пройти в следующий раунд Кубка Италии
Вчера, 23:54
Европа23:54
Новичок АПЛ работает над подписанием экс-вингера Манчестер Юнайтед
НБА23:22
Михайлюк продолжит играть в НБА, согласовав многолетний контракт с Ютой
Европа23:09
Японская B-Girl стала первой Олимпийской чемпионкой в истории брейкинга
Олимпийские игры22:58
Президент Сербии обвинил судей в победе США в полуфинале Олимпиады-2024
Европа22:43
Испания повторила достижение Франции 40-летней давности
Олимпийские игры22:25
Футбол на Олимпиаде-2024: Испания - чемпион, Франция - серебряный призер, у Марокко "бронза"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK