Новичок АПЛ работает над подписанием экс-вингера Манчестер Юнайтед

Спустя всего год Уилфрид Заа планирует вернуться в Англию.

Лестер работает над сделкой по аренде на сезон вингера Галатасарая Уилфрида Заа, сообщает The Athletic.

Заа пропустил недавний матч турецкого клуба против Хатайспора, поскольку он ведет переговоры о возвращении в АПЛ.

Игрок сборной Кот-д’Ивуара, перешедший в Галатасарай летом 2023 года в качестве свободного агента, стал ненужным действующему чемпиону Турции.

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Если сделка между клубами будет завершена, 31-летний футболист станет пятым игроком Лестера, перешедшим этим летом после прихода Бобби Де Кордова Рида, Майкла Голдинга, Калеба Околи и Абдула Фатаву.

В своем первом сезоне за Галатасарай Уилфрид Заа записал на свой счет 10 голов и 5 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

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