Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте
Манчестер Юнайтед решил переключить свой фокус на других полузащитников после неудачных переговоров с ПСЖ по Мануэлю Угарте.
Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, манкунианцы не намерены платить 60 миллионов евро, которые парижане просят за 23-летнего уругвайца.
По информации источника, МЮ вернется в переговоры с ПСЖ только при условии, что французы снизят свои аппетиты.
Клубы довольно сильно расходятся в своих оценках футболиста, и при нынешнем положении вещей Юнайтед готов искать кого-то другого.
Читай также: Титульный спонсор Манчестер Юнайтед хочет приобрести права на название новой арены клуба
Так, на радарах у "красных дьяволов" оказался полузащитник Бернли Сандер Берге, которого "кларетовые" готовы отпустить.
Норвежский хавбек провел в прошлом сезоне 40 матчей, в которых 26-летний игрок отметился двумя голами, двумя ассистами и девятью предупреждениями, два из которых привели к удалению.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!