Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте

Неспособность прийти к согласию вынудила "красных дьяволов" задуматься об альтернативных вариантах.

Манчестер Юнайтед решил переключить свой фокус на других полузащитников после неудачных переговоров с ПСЖ по Мануэлю Угарте.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, манкунианцы не намерены платить 60 миллионов евро, которые парижане просят за 23-летнего уругвайца.

По информации источника, МЮ вернется в переговоры с ПСЖ только при условии, что французы снизят свои аппетиты.

Клубы довольно сильно расходятся в своих оценках футболиста, и при нынешнем положении вещей Юнайтед готов искать кого-то другого.

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Так, на радарах у "красных дьяволов" оказался полузащитник Бернли Сандер Берге, которого "кларетовые" готовы отпустить.

Норвежский хавбек провел в прошлом сезоне 40 матчей, в которых 26-летний игрок отметился двумя голами, двумя ассистами и девятью предупреждениями, два из которых привели к удалению.

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