Титульный спонсор Манчестер Юнайтед хочет приобрести права на название новой арены клуба

Будущий домашний стадион манкунианцев может получить спонсорское имя.

Новый титульный спонсор Манчестер Юнайтед Snapdragon хочет приобрести права на название стадиона, который клуб планирует построить на месте Олд Траффорда, сообщает Daily Mail.

В конце июля стало известно, что английский коллектив склоняется к сносу Олд Траффорда и постройке новой арены.

"Уэмбли севера Англии", как его называет совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф, обойдется "красным дьяволам" в 2 миллиарда фунтов, а на его постройку уйдет до шести лет.

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При этом руководство манкунианцев задумалось над тем, чтобы последовать примеру Барселоны и продать права на название арены. Этим и хочет воспользоваться Snapdragon.

Директор по маркетингу Snapdragon Дон МакГуайр заявил, что компания была бы заинтересована в том, чтобы расширить сотрудничество сторон.

При этом он признал, что новый дом Юнайтед все равно должен быть известен как Олд Траффорд.

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