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Титульный спонсор Манчестер Юнайтед хочет приобрести права на название новой арены клуба

Будущий домашний стадион манкунианцев может получить спонсорское имя.
Вчера, 21:58
Амад Диалло / Getty Images
Амад Диалло / Getty Images

Новый титульный спонсор Манчестер Юнайтед Snapdragon хочет приобрести права на название стадиона, который клуб планирует построить на месте Олд Траффорда, сообщает Daily Mail.

В конце июля стало известно, что английский коллектив склоняется к сносу Олд Траффорда и постройке новой арены.

"Уэмбли севера Англии", как его называет совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф, обойдется "красным дьяволам" в 2 миллиарда фунтов, а на его постройку уйдет до шести лет.

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При этом руководство манкунианцев задумалось над тем, чтобы последовать примеру Барселоны и продать права на название арены. Этим и хочет воспользоваться Snapdragon.

Директор по маркетингу Snapdragon Дон МакГуайр заявил, что компания была бы заинтересована в том, чтобы расширить сотрудничество сторон.

При этом он признал, что новый дом Юнайтед все равно должен быть известен как Олд Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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