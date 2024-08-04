Манчестер Юнайтед готов использовать Санчо и Фернандеша на позиции форварда

Возможно, кто-то из них выйдет в центре нападения в финале Суперкубка Англии.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг рассматривает возможность использования Джейдона Санчо и Бруну Фернандеша в качестве нападающих, которые помогут решить атакующие проблемы команды, сообщает The Athletic.

Основной форвард прошедшего сезона Расмус Хойлунд пропустит шесть недель из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Джошуа Зиркзе, который был приобретен у Болоньи, пока что не готов, лишь недавно начав тренироваться вместе с командой.

Это ставит Тен Хага перед дилеммой: до стартового матча сезона против Манчестер Сити в Суперкубке Англии осталось меньше недели.

"Это то, что мы можем сделать, если у нас нет Расмуса. Конечно, появится Джошуа Зиркзи. Он начал тренироваться. Но он не так долго тренируется, поэтому потребуется время, и ему придется приспособиться к английскому футболу и нашему образу игры", - сказал тен Хаг.

Эрик тен Хаг / Источник: Getty Images

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"Джейдон, конечно, может играть на позиции нападающего. Он также может играть на широких пространствах, но, возможно, он является хорошим вариантом".

При этом нидерландец заявил, что Маркус Рэшфорд, который ранее играл центрфорварда, не будет переведен на эту позицию.

"Маркус играл там раньше, он может это сделать снова, и это определенно вариант. Но я думаю, что он более продуктивен слева, когда он вбегает с фланга. Но у нас также есть Бруно Фернандеш, который тоже может сыграть нападающего".

Напомним, что Суперкубок Англии между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити состоится 10 августа. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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