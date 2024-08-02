Манчестер Юнайтед потерял еще двух игроков после товарищеского матча

Манчестер Юнайтед потерял еще двоих игроков после товарищеской игры против Бетиса, пишет Daily Mail.

Напомним, накануне манкунианцы обыграли испанский клуб со счетом 3:2, однако по ходу матча поле покинули Маркус Рэшфорд и Антони.

У Ржшфорда проблемы с правым голеностопом, а характер травмы бразильца не раскрывается. Однако клуб рассчитывает, что оба вернутся к тренировкам в скором времени.

Напомним, ранее клуб также потерял Лени Йоро, который, скорее всего, пропустит старт сезона и Расмуса Хейлунда.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси может переехать в Италию.

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