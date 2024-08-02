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Манчестер Юнайтед потерял еще двух игроков после товарищеского матча

Лазарет манкунианцев уже переполнен.
Сегодня, 16:24
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед потерял еще двоих игроков после товарищеской игры против Бетиса, пишет Daily Mail.

Напомним, накануне манкунианцы обыграли испанский клуб со счетом 3:2, однако по ходу матча поле покинули Маркус Рэшфорд и Антони.

У Ржшфорда проблемы с правым голеностопом, а характер травмы бразильца не раскрывается. Однако клуб рассчитывает, что оба вернутся к тренировкам в скором времени.

Напомним, ранее клуб также потерял Лени Йоро, который, скорее всего, пропустит старт сезона и Расмуса Хейлунда.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси может переехать в Италию.

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