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Ювентус интересуется арендой нападающего Челси

Армандо Броя может попытать счастья в Италии.
Сегодня, 15:57
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Ювентус может подписать форварда Челси Армандо Брою, пишет Football-Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

В клубе видят в албанском футболисте замену Аркадиушу Милику, которого клуб выставил на трансфер.

В Челси же Броя не нужен, однако клуб хотел продать его, а не отдавать в аренду. Ювентус предлагает именно аренду, но с опцией выкупа.

Учитывая, что "синие" намерені продать албанца, а претендентов на него нет, клуб вполне может согласиться на предложение "бьянконери".

В минувшем розыгрыше АПЛ Армандо сыграл 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее также сообщалось, что Юнайтед близок к продаже ненужного игрока.

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