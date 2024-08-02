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Защитник Манчестер Юнайтед согласился на смену клубной прописки

Проблема лишь в том, что клубы до сих пор не договорились.
Сегодня, 00:04
Аарон Ван-Биссака / Getty Images
Аарон Ван-Биссака / Getty Images

Вест Хэм достиг устной договоренности с защитником Манчестер Юнайтед Аароном Ван-Биссакой, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, "молотобойцы" согласовали с 26-летним англичанином условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.

Однако лондонский коллектив до сих пор не договорился с самими "красными дьяволами" о трансфере игрока.

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Вест Хэм предлагает 10 миллионов фунтов, в то время как манкунианцы хотят получить 18 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее стало известно, что именно от трансфера Аарона Ван-Биссаки в Вест Хэм зависит переход защитника Баварии Нуссаира Мазрауи в Манчестер Юнайтед.

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