ПСЖ готов отпустить игрока в Манчестер Юнайтед, но при особенном условии

Мануэль Угарте не входит в планы парижского клуба после недавней сделки с Бенфикой.

После того, как ПСЖ договорился с Бенфикой о трансфере Жоау Невеша, французский клуб изменил свою позицию относительно Мануэля Угарте.

Как сообщает ESPN со ссылкой на L`Equipe, парижане готовы отпустить 23-летнего хавбека в Манчестер Юнайтед на правах аренды.

Однако у французов есть свое определенное условие: в арендном соглашении по игроку сборной Уругвая должен быть прописан "выгодный пункт об обязательстве выкупа" его контракта.

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По информации источника, клуб готов пойти на такой шаг, так как футболист не входит в планы главного тренера Луиса Энрике на следующий сезон.

Ранее Манчестер Юнайтед пытался приобрести Угарте, но манкунианцы не смогли договориться с ПСЖ из-за разногласий в сумме трансфера. При этом с самим уругвайцем "красные дьяволы" уже согласовали контракт.

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