iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ готов отпустить игрока в Манчестер Юнайтед, но при особенном условии

Мануэль Угарте не входит в планы парижского клуба после недавней сделки с Бенфикой.
Сегодня, 19:58
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

После того, как ПСЖ договорился с Бенфикой о трансфере Жоау Невеша, французский клуб изменил свою позицию относительно Мануэля Угарте.

Как сообщает ESPN со ссылкой на L`Equipe, парижане готовы отпустить 23-летнего хавбека в Манчестер Юнайтед на правах аренды.

Однако у французов есть свое определенное условие: в арендном соглашении по игроку сборной Уругвая должен быть прописан "выгодный пункт об обязательстве выкупа" его контракта.

Читай также: Манчестер Юнайтед получил второе предложение по полузащитнику

По информации источника, клуб готов пойти на такой шаг, так как футболист не входит в планы главного тренера Луиса Энрике на следующий сезон.

Ранее Манчестер Юнайтед пытался приобрести Угарте, но манкунианцы не смогли договориться с ПСЖ из-за разногласий в сумме трансфера. При этом с самим уругвайцем "красные дьяволы" уже согласовали контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСЖ Мануэль Угарте

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед получил второе предложение по полузащитнику Манчестер Юнайтед получил второе предложение по полузащитнику
Экс-звезда Манчестер Юнайтед перебрался в португальский клуб Экс-звезда Манчестер Юнайтед перебрался в португальский клуб
Новоиспеченный многомиллионный трансфер МЮ пропустит начало сезона Новоиспеченный многомиллионный трансфер МЮ пропустит начало сезона
Манчестер Юнайтед переманил вундеркинда из академии Арсенала Манчестер Юнайтед переманил вундеркинда из академии Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Полесье в отборе Лиги конференций, квалификация еврокубков
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры22:25
ЛеБрон повторил олимпийское достижение Дюранта и Энтони
Киберспорт22:25
NaVi в огненном матче проиграли Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024
Киберспорт22:22
BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем выбили россиян Cloud9 - NiP, G2 разбили FaZe
Олимпийские игры22:14
Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой
Формула 122:02
Норрис: Сайнс должен был оказаться в Ред Булл, а не в Уильямсе
Олимпийские игры21:56
Плавание на Олимпиаде-2024: Бухов не прошел в финал на 50 м вольным стилем
Лига конференций21:53
Полесье - Олимпия 1:2 видео голов и обзор матча Лиги конференций
Европа21:32
Возлюбленная Лунина показала сексуальные фотографии в купальнике
Украина21:24
Ребров проведет пресс-конференцию с обсуждением выступлений сборных Украины на турнирах
Лига конференций20:55
Полесье завершило дебютную еврокубковую кампанию, снова проиграв Олимпии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK