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Манчестер Юнайтед получил второе предложение по полузащитнику

Скотт МакТоминей может сменить клубную прописку.
Сегодня, 18:24
Скотт МакТоминей / Getty Images
Скотт МакТоминей / Getty Images

Фулхэм сделал второе предложение Манчестер Юнайтед по Скотту МакТоминею, сообщает The Telegraph.

По информации источника, "дачники" предложили манкунианцам за 27-летнего шотландца 20 миллионов фунтов. Однако Юнайтед хочет получить за хавбека 25-30 миллионов.

Стоит отметить, что ранее МЮ отказался продавать лондонцам игрока, у которого остался всего год по контракту с клубом, за 15 миллионов.

Помимо Фулхэма, на МакТоминея также претендуют Галатасарай и Фенербахче, который недавно возглавил экс-тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

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Интерес к футболисту приписывают и Эвертону, однако "ириски" вряд ли смогут позволить себе этот трансфер на фоне неопределенности, нависшей над ними после провала сделки по продаже клуба владельцу Ромы Дэну Фридкину.

Напомним, что немногим ранее Фулхэм оформил приобретение полузащитника Арсенала Эмиля Смита-Роу.

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