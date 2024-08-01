Новоиспеченный многомиллионный трансфер МЮ пропустит начало сезона
Лени Йоро выбыл на ближайшие месяцы.
В рамках предсезонной подготовки несколько дней назад МЮ победил Арсенал со счетом 2:1.
В том матче манкунианцы понесли 3 кадровых потери игроков основного состава, а именно: Расмуса Гойлунда, Маркуса Рэшфорда и новичка Лени Йоро.
Как сообщил Фабрицио Романо, два из трех этих футболистов пропустят начало сезона. Датчанин выбыл минимум на 6 недель, а француз не сможет играть ближайшие 3 месяца.
Что же касается Рэшфорда, то сроки его восстановления пока остаются неизвестными.
Отметим, что ранее стало известно, что у Йоро подозрение на перелом лодыжки .
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