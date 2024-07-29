Фулхэм установил новый клубный рекорд трансфером воспитанника Арсенала

Хавбек Арсенала Эмиль Смит-Роу перейдет в Фулхэм, пишет журналист Дармеш Шет.

По его информации, клубы уже согласовали между собой трансфер игрока за примерно 40 млн евро, включая бонусы.

Из них 32 млн евро "канониры" получат сразу же, как только игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт. Это должно случиться уже на этой неделе.

После этого Смит-Роу сраз присоединится к "дачникам" на тренировочном сборе в Португалии.

Отметим, что, если трансфер состоится, это будет новый клубный рекорд для Фулхэма, ранее клуб заплатил 30 млн евро за Жан-Мишеля Сери.

Ранее также сообщалось, что вингер Тоттенхэма отправился в Испанию.

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