iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фулхэм установил новый клубный рекорд трансфером воспитанника Арсенала

Эмиль Смит-Роу присоединится к "дачникам".
Сегодня, 19:14
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

Хавбек Арсенала Эмиль Смит-Роу перейдет в Фулхэм, пишет журналист Дармеш Шет.

По его информации, клубы уже согласовали между собой трансфер игрока за примерно 40 млн евро, включая бонусы.

Из них 32 млн евро "канониры" получат сразу же, как только игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт. Это должно случиться уже на этой неделе.

После этого Смит-Роу сраз присоединится к "дачникам" на тренировочном сборе в Португалии.

Отметим, что, если трансфер состоится, это будет новый клубный рекорд для Фулхэма, ранее клуб заплатил 30 млн евро за Жан-Мишеля Сери.

Ранее также сообщалось, что вингер Тоттенхэма отправился в Испанию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм

Статьи по теме

Хавбек сборной Португалии - главная трансферная цель Баварии Хавбек сборной Португалии - главная трансферная цель Баварии
Челси объявил о переходе трансферной цели Манчестер Юнайтед и Ньюкасла Челси объявил о переходе трансферной цели Манчестер Юнайтед и Ньюкасла
Дубль Гвардиола помог Ман Сити разгромить Фулхэм Дубль Гвардиола помог Ман Сити разгромить Фулхэм
Ливерпуль уверенно победил Фулхэм Ливерпуль уверенно победил Фулхэм
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:25
Челси пытается подписать еще одного голкипера, на этот раз "нового Куртуа"
Олимпийские игры22:17
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харлан выиграла "бронзу"
Олимпийские игры22:14
Олимпийские игры-2024: Харлан добыла первую медаль для Украины
Олимпийские игры22:11
Ольга Харлан - бронзовая призерша Олимпиады-2024
Киберспорт22:01
NaVi возглавили свою группу, обыграв росиян
Европа21:45
Агент Кьезы провел переговоры с двумя лондонскими клубами
Европа21:43
ПСЖ проявляет конкретный интерес к лидеру Баварии
Олимпийские игры21:15
Украина проиграла в командном финале по спортивной гимнастике
Олимпийские игры21:10
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: мужская сборная заняла пятое место в финале
Европа20:55
Мбаппе станет совладельцем французского клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK