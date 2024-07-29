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Жирона арендовала вингера из АПЛ

Брайан Хиль снова вернулся в Испанию.
Сегодня, 18:46
Брайан Хиль / gironafc.cat
Брайан Хиль / gironafc.cat

Жирона объявила о подписании вингера Тоттенхэма Брайана Хиля.

Испанец присоединится к каталонскому клубу лишь на правах аренды.

Отметим, что для 23-летнего игрока это уже третья аренда в испанский чемпионат, ранее он также играл за Валенсию и Севилью.

При этом прошлый сезон Хиль провел в Тоттенхэме, где вышел на поле всего 11 раз.

Ранее также сообщалось, что игрок Атлетико может вернуться обратно в клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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