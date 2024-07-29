Эрмосо ведет переговоры с Атлетико о возвращении в клуб
Карьера Марио Эрмосо может совершить неожиданный поворот на 180 градусов.
Как сообщает журналист TuttoMercatoWeb Алессио Алаимо, 29-летний защитник может вернуться в Атлетико - стороны ведут переговоры о новом соглашении.
В конце июня "матрасники" объявили, что Эрмосо покинет клуб по истечению срока действия контракта (1 июля).
Зарубежные СМИ связывали футболиста с переходом в Интер и Астон Виллу. Однако на данный момент Эрмосо все еще остается без клуба.
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Марио Эрмосо провел в Атлетико пять сезонов, перейдя из Эспаньола летом 2019 года за 25 миллионов евро.
За это время испанец провел 174 матча, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. Вместе с "кольчонерос" он стал чемпионом Испании по итогам сезона-2020/21.
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