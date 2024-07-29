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Эрмосо ведет переговоры с Атлетико о возвращении в клуб

Покинув Мадрид свободным агентом, защитник готов вернуться, так и не найдя себе новую команду.
Сегодня, 18:00
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Карьера Марио Эрмосо может совершить неожиданный поворот на 180 градусов.

Как сообщает журналист TuttoMercatoWeb Алессио Алаимо, 29-летний защитник может вернуться в Атлетико - стороны ведут переговоры о новом соглашении.

В конце июня "матрасники" объявили, что Эрмосо покинет клуб по истечению срока действия контракта (1 июля).

Зарубежные СМИ связывали футболиста с переходом в Интер и Астон Виллу. Однако на данный момент Эрмосо все еще остается без клуба.

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Марио Эрмосо провел в Атлетико пять сезонов, перейдя из Эспаньола летом 2019 года за 25 миллионов евро.

За это время испанец провел 174 матча, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. Вместе с "кольчонерос" он стал чемпионом Испании по итогам сезона-2020/21.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Марио Эрмосо

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