В Англии появился неожиданный кандидат на таланта Атлетико

Астон Вилла рассматривает вариант с покупкой Жоау Феликса, утверждает 90Min.

По информации издание, Унаи Эмери лично хочет видеть португальца в команде, считая его отличным усилением под Лигу чемпионов.

Считается, что сумма в 50-60 млн евро устроит Атлетико, а Астон Вилла готова заплатить такие деньги благодаря продаже Муссы Диаби.

При этом, отметим, что если трансфер состоится, то "матрацники" активизруют усилия по подписанию Конора Галлахера.

Напомним, что ранее Феликс отклонил предложение из Саудовской Аравии и согласился остаться в Барселоне, но у каталонцев нет денег для покупки Жоау.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также наметил себе усиление атакующей линии.

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