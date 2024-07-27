iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Англии появился неожиданный кандидат на таланта Атлетико

Жоау Феликс интересен Астон Вилле.
Сегодня, 18:14
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Астон Вилла рассматривает вариант с покупкой Жоау Феликса, утверждает 90Min.

По информации издание, Унаи Эмери лично хочет видеть португальца в команде, считая его отличным усилением под Лигу чемпионов.

Считается, что сумма в 50-60 млн евро устроит Атлетико, а Астон Вилла готова заплатить такие деньги благодаря продаже Муссы Диаби.

При этом, отметим, что если трансфер состоится, то "матрацники" активизруют усилия по подписанию Конора Галлахера.

Напомним, что ранее Феликс отклонил предложение из Саудовской Аравии и согласился остаться в Барселоне, но у каталонцев нет денег для покупки Жоау.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также наметил себе усиление атакующей линии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоау феликс

Статьи по теме

Бенфика подтвердила ведение переговоров с Атлетико по Феликсу Бенфика подтвердила ведение переговоров с Атлетико по Феликсу
Клуб АПЛ собирается оформить трансфер экс-игрока Челси и Барселоны Клуб АПЛ собирается оформить трансфер экс-игрока Челси и Барселоны
Бенфика Трубина собирается вернуть своего звездного воспитанника Бенфика Трубина собирается вернуть своего звездного воспитанника
Конец сказке: Феликс может покинуть Атлетико и вернуться в родной клуб Конец сказке: Феликс может покинуть Атлетико и вернуться в родной клуб
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры20:49
Олимпиада-2024: Австралия одолела Испанию, Германия не заметила Японию, Франция разбила Бразилию
Теннис20:39
Теннис на Олимпиаде-2024: все матчи украинок перенесли на 28 июля
Олимпийские игры20:37
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Соломия Братейко сыграет с представительницей Румынии
Олимпийские игры20:26
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус квалифицировалась в полуфинал с 18-го места
Олимпийские игры20:19
Олимпиада-2024: Аргентина победила Ирак, Украина обыграла Марокко, Франция - Гвинея
Европа20:10
Эвертон подпишет одного из лидеров французского клуба
Олимпийские игры20:09
Украина в меньшинстве вырвала победу в игре с Марокко на Олимпиаде-2024
Европа19:36
Жирона подпишет игрока английского топ-клуба в аренду
Олимпийские игры19:09
Академическая гребля на Олимпиаде-2024: женская команда квалифицировалась в финал
Олимпийские игры18:57
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: мужская сборная квалифицировалась в командный финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK