Тоттенхэм начал переговоры по переходу игрока сборной Италии

Тоттенхэм начал переговоры с вингером Ювентуса Федерико Кьезой, пишет Sport Italia со ссылкой на TuttoSport.

Ранее уже стало известно, что итальянец не входит в планы нового тренера "бьянконери" Тьяго Мотты. Ювентус даже пытался обменять его в МЮ.

Вскоре игрок начал переговоры с Ромой, но в итоге сделка сорвалась, теперь с Федерико попробует договориться с Тоттенхэмом.

Постекоглу ценит Кьезу за универсальность умение играть один в один, потому клуб выделит 30 млн евро на его покупку.

Ранее также Реал официально представил Эндрика.

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