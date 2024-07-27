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Тоттенхэм начал переговоры по переходу игрока сборной Италии

"Шпоры" хотят подписать Федерико Кьезу.
Сегодня, 16:30
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Тоттенхэм начал переговоры с вингером Ювентуса Федерико Кьезой, пишет Sport Italia со ссылкой на TuttoSport.

Ранее уже стало известно, что итальянец не входит в планы нового тренера "бьянконери" Тьяго Мотты. Ювентус даже пытался обменять его в МЮ.

Вскоре игрок начал переговоры с Ромой, но в итоге сделка сорвалась, теперь с Федерико попробует договориться с Тоттенхэмом.

Постекоглу ценит Кьезу за универсальность умение играть один в один, потому клуб выделит 30 млн евро на его покупку.

Ранее также Реал официально представил Эндрика.

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