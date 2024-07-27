Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу

Мадридский Реал представил Эндрика футболистом своей команды.

18-летний нападающий заключил контракт с клубом на шесть лет. Бразилец будет выступать за команду под 16-м номером.

Напомним, что Эндрик заключил договор о переходе в Реал в 2022 году, когда ему было 16 лет. К команде он присоединился только сейчас, до этого играл за Палмейрас.

В составе бразильской команды он провел 82 матча, в которых забил 21 гол и сделал четыре голевые передачи.

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