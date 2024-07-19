Манчестер Юнайтед согласовал личные условия с игроком ПСЖ

Мануэль Угарте близок к отъезду из Парижа.

Манчестер Юнайтед приблизился к трансферу Мануэля Угарте, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, хавбек ПСЖ уже дал свое согласие на переход в АПЛ. Стороны уже согласовали личный контракт уругвайца.

Теперь же осталось договориться с парижским клубом, который не прочь отпустить игрока, но не хочет продешевить.

Напомним, что Угарте присоединился к ПСЖ за 60 млн евро прошлым летом. Сейчас Трансфермаркт оценивает его лишь в 45 млн.

Ранее также Манчестер Юнайтед презентовал нового защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!