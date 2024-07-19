Манчестер Юнайтед согласовал личные условия с игроком ПСЖ
Мануэль Угарте близок к отъезду из Парижа.
Манчестер Юнайтед приблизился к трансферу Мануэля Угарте, пишет Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, хавбек ПСЖ уже дал свое согласие на переход в АПЛ. Стороны уже согласовали личный контракт уругвайца.
Теперь же осталось договориться с парижским клубом, который не прочь отпустить игрока, но не хочет продешевить.
Напомним, что Угарте присоединился к ПСЖ за 60 млн евро прошлым летом. Сейчас Трансфермаркт оценивает его лишь в 45 млн.
Ранее также Манчестер Юнайтед презентовал нового защитника.
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