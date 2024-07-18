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Манчестер Юнайтед официально представил нового защитника

Лени Йоро присоединился к манкунианцам.
Сегодня, 22:23
Лени Йоро / manutd.com
Лени Йоро / manutd.com

Манчестер Юнайтед официально представил Лени Йоро.

18-летний защитник получил контракт на пять лет с опциенй продления еще на год, а Лилль - примерно 62 млн евро плюс бонусы.

"Переход в клуб статуса и амбиций Манчестер Юнайтед на столь раннем этапе моей карьеры – невероятная честь.

После моего первого разговора с клубом они составили четкий план того, как я могу развиваться в Манчестере в рамках этого захватывающего проекта, и проявили большую заботу обо мне и моей семье.

Я знаю историю молодых игроков Манчестер Юнайтед и чувствую, что это может стать идеальным местом для реализации моего потенциала и моих амбиций. Мне не терпится приступить к работе", - рассказал игрок на презентации.

Ранее также клуб покинул Мэйсон Гринвуд.

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