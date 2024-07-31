ПСЖ договорился о переходе хавбека сборной Португалии
Жоау Невеш отправится в Париж.
ПСЖ и Бенфика согласовали трансфер Жоау Невеша, утверждает A Bola.
По информации издания, французы заплатят за хавбека 60 млн евро плюс еще 10 млн евро в виде различных бонусов.
Также в Португалию в бесплатную аренду отправится Ренату Санчеш.
Ранее Невеш отклонил предложение Бенфики о новом контракте с удвоением зарплаты, в Париже он будет получать в 10 раз больше.
Также стоит отметить, что трансфер Невеша может открыть дорогу другому переходу, а именно Мануэля Угарте в Манчестер Юнайтед.
Ранее также сообщалось, что новичок МЮ, вероятно, вылетел на длительный срок.
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