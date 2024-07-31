ПСЖ договорился о переходе хавбека сборной Португалии

ПСЖ и Бенфика согласовали трансфер Жоау Невеша, утверждает A Bola.

По информации издания, французы заплатят за хавбека 60 млн евро плюс еще 10 млн евро в виде различных бонусов.

Также в Португалию в бесплатную аренду отправится Ренату Санчеш.

Ранее Невеш отклонил предложение Бенфики о новом контракте с удвоением зарплаты, в Париже он будет получать в 10 раз больше.

Также стоит отметить, что трансфер Невеша может открыть дорогу другому переходу, а именно Мануэля Угарте в Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что новичок МЮ, вероятно, вылетел на длительный срок.

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