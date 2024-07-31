iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Манчестер Юнайтед может вылететь на длительный срок

У Лени Йоро может быть перелом лодыжки.
Сегодня, 12:55
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Новичок Манчестер Юнайтед Лени Йоро может выбыть на длительный срок, пишет The Guardian.

Напомним, что защитник получил повреждение в товарищеском матче с Арсеналом.

Предполагается, что у игрока может быть перелом лодыжки в худшем случае. Старт сезона Йоро уже точно пропустит.

Это был первый матч француза за Манчестер Юнайтед, его подписали за 64 млн евро.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил вундеркинда у Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лени Йоро

Статьи по теме

Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал
Манчестер Юнайтед официально представил нового защитника Манчестер Юнайтед официально представил нового защитника
Лилль угрозами заставил Йоро принять предложение Манчестер Юнайтед Лилль угрозами заставил Йоро принять предложение Манчестер Юнайтед
Реал попросил французского вундеркинда отклонять предложения других клубов Реал попросил французского вундеркинда отклонять предложения других клубов
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры13:58
Украинки драматично проиграли борьбу за медали в академической гребле
Олимпийские игры13:47
Академическая гребля на Олимпиаде-2024: Женская байдарка-четверка провалила концовку финала и не взяла медали, Хмара и Ковалев не прошли в финал
Европа13:44
Сын легендарного футболиста подписал контракт с середняком Серии А
Европа13:39
Мбаппе стал мажоритарным владельцем клуба Лиги 2
Бокс13:08
Стивенсон отреагировал на новость о договоренности с Дэвисом
Лига Чемпионов12:57
Динамо сыграет в сине-желтом комплекте против Партизана
Европа12:55
Новичок Манчестер Юнайтед может вылететь на длительный срок
Олимпийские игры12:52
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Байло и Лискун заняли 7 место в синхронных прыжках
Олимпийские игры12:50
Плавание на Олимпиаде-2024: Желтяков не прошел в полуфинал 200 м на спине
Европа12:37
Анчелотти рассказал о трансферных планах Реала на остаток летнего окна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK