Новичок Манчестер Юнайтед может вылететь на длительный срок

У Лени Йоро может быть перелом лодыжки.

Новичок Манчестер Юнайтед Лени Йоро может выбыть на длительный срок, пишет The Guardian.

Напомним, что защитник получил повреждение в товарищеском матче с Арсеналом.

Предполагается, что у игрока может быть перелом лодыжки в худшем случае. Старт сезона Йоро уже точно пропустит.

Это был первый матч француза за Манчестер Юнайтед, его подписали за 64 млн евро.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил вундеркинда у Арсенала.

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