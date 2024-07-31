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Манчестер Юнайтед переманил вундеркинда из академии Арсенала

Чидо Оби Мартин выбрал манкунианцев.
Сегодня, 09:53
Чидо Оби Мартин / Getty Images
Чидо Оби Мартин / Getty Images

Манчестер Юнайтед сумел переманить талантливого нападающего из академии Арсенала Чидо Оби Мартина, пишет Фабрицио Романо.

16-летний датчанин перешел в стан "канониров" из Копенгагена и получил большую популярность в ноябре 2023 года, когда отгрузил десять голов Ливерпулю U-16.

Однако этим летом неожиданно Мартин отказался продлевать соглашение с Арсеналом. Главным претендентом на игрока считалась Бавария, так как в Германии можно заключать профессиональные контракты с игроками, начиная с 16 лет.

Однако в итоге талантливый нападающий выбрал Манчестер Юнайтед. Как утверждается, ключевую роль в его переходе сыграл Рууд Ван Нистелрой, который лично убедил Чидо Оби выбрать манкунианцев.

Ранее также сообщалось, что Челси официально представил нового голкипера.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Арсенал Лондон

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