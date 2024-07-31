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Челси объявил о подписании нового голкипера

Филип Йоргенсен стал "синим".
Сегодня, 00:59
Филип Йоргенсен / Getty Images
Филип Йоргенсен / Getty Images

Челси объявил об усилении вратарской линии.

Как сообщает пресс-служба лондонцев, в команду перебрался датчанин Филипп Йоргенсен. Сумма трансфера составила 24.5 млн евро.

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Гоклипер подписал долгосрочный контракт, детали которого не сообщаются.

В прошлом сезоне Йоргенсен выступал за Вильярреал, пропустив 66 мячей в 38 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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