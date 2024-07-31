Челси объявил о подписании нового голкипера
Филип Йоргенсен стал "синим".
Челси объявил об усилении вратарской линии.
Как сообщает пресс-служба лондонцев, в команду перебрался датчанин Филипп Йоргенсен. Сумма трансфера составила 24.5 млн евро.
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Гоклипер подписал долгосрочный контракт, детали которого не сообщаются.
В прошлом сезоне Йоргенсен выступал за Вильярреал, пропустив 66 мячей в 38 матчах Ла Лиги.
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