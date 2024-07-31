Челси объявил о подписании нового голкипера

Челси объявил об усилении вратарской линии.

Как сообщает пресс-служба лондонцев, в команду перебрался датчанин Филипп Йоргенсен. Сумма трансфера составила 24.5 млн евро.

Читай также: Фернандес извинился перед игроками Челси за расистскую песню, конфликт закрыт

Гоклипер подписал долгосрочный контракт, детали которого не сообщаются.

В прошлом сезоне Йоргенсен выступал за Вильярреал, пропустив 66 мячей в 38 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!