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Фернандес извинился перед игроками Челси за расистскую песню, конфликт закрыт

Французские игроки приняли извинения товарища.
Сегодня, 15:59
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Хавбек сборной Аргентины и Челси принес личные извинения французским игрокам клуба за инцидент на Копе, пишет Низаар Кинселла.

Напомним, после победы на Копе игроки сборной Аргентины спели оскорбительную пенсю в адрес французских футболистов.

Фернандес из-за этого поссорился с некоторыми партнерами, однако, прибыв в расположение клуба, в первую очередь принес личные извинения оскорбленным игрокам.

К счастью для Энцо, его извинения были приняты. Кроме того, игрок пообещал сделать донат в фонд по брьбе с дискриминацией. Эта инициатива была поддержана клубом, который пообещал повторить вклад игрока.

На текущий момент в клубе все уверены, что конфликт полностью исчерпан.

Ранее также сообщалось, что Челси может подписать нападающего из Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси энцо фернандес

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