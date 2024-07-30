Английские клубы составят Байеру конкуренцию за Байера

Теперь у 21-летнего нападающего есть широкий выбор.

Нападающий Хоффенхайма Максимилиан Байер интересен англйиским клубам, пишет Флориан Плеттенберг.

В пррошлом сезоне 21-летний форвард отметился 16-ю голами и привлек к себе внимание ряда европейских клубов.

В течение последнего времени считалось, что Байер перейдет в Байер, однако по информации журналиста, предложения по игроку также подали Челси и Астон Вилла.

Отметим, что в контракте Байера предусмотрены отступные в размере 30 млн евро, которые готовы погасить все три клуба.

Однако на текущий момент у Максимилиана нет договоренностей ни с одним из претендентов, игрок намерен определится со своим будущим в течение следующих двух недель.

Ранее также сообщалось, что Боруссия ведет переговоры по защитнику Манчестер Сити.

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