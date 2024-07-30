iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Английские клубы составят Байеру конкуренцию за Байера

Теперь у 21-летнего нападающего есть широкий выбор.
Сегодня, 15:35
Максимилиан Байер / Getty Images
Максимилиан Байер / Getty Images

Нападающий Хоффенхайма Максимилиан Байер интересен англйиским клубам, пишет Флориан Плеттенберг.

В пррошлом сезоне 21-летний форвард отметился 16-ю голами и привлек к себе внимание ряда европейских клубов.

В течение последнего времени считалось, что Байер перейдет в Байер, однако по информации журналиста, предложения по игроку также подали Челси и Астон Вилла.

Отметим, что в контракте Байера предусмотрены отступные в размере 30 млн евро, которые готовы погасить все три клуба.

Однако на текущий момент у Максимилиана нет договоренностей ни с одним из претендентов, игрок намерен определится со своим будущим в течение следующих двух недель.

Ранее также сообщалось, что Боруссия ведет переговоры по защитнику Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Официальный сайт Олимпиады изменил турнирную позицию сборной Украины по футболу накануне игры с Аргентиной Официальный сайт Олимпиады изменил турнирную позицию сборной Украины по футболу накануне игры с Аргентиной
Сборная Украины проиграла Ирландии на Евробаскете U-18 и потеряла шансы на борьбу за Дивизион А Сборная Украины проиграла Ирландии на Евробаскете U-18 и потеряла шансы на борьбу за Дивизион А
Фехтование на Олимпиаде-2024: Украина поборется с Южной Кореей за пятое место Фехтование на Олимпиаде-2024: Украина поборется с Южной Кореей за пятое место
Олимпиада-2024: Испания обыграла Грецию, Канада - Австралию Олимпиада-2024: Испания обыграла Грецию, Канада - Австралию
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: финал за место в УПЛ, Украина - Аргентина и другие матчи на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры17:26
Официальный сайт Олимпиады изменил турнирную позицию сборной Украины по футболу накануне игры с Аргентиной
Сборные17:07
Сборная Украины проиграла Ирландии на Евробаскете U-18 и потеряла шансы на борьбу за Дивизион А
Олимпийские игры16:53
Фехтование на Олимпиаде-2024: Украина поборется с Южной Кореей за пятое место
Олимпийские игры16:40
Олимпиада-2024: Испания обыграла Грецию, Канада - Австралию
Формула 116:34
Стало известно, почему Ред Булл решит оставить Переса
Киберспорт16:12
NaVi вышли в четвертьфинал верхней сетки турнира в Шанхае
Европа15:59
Фернандес извинился перед игроками Челси за расистскую песню, конфликт закрыт
Лига Европы15:56
"Соперник, которого меньше всего хотели": в Кривбассе рассказали о матче с Викторией в Лиге Европы
Европа15:35
Английские клубы составят Байеру конкуренцию за Байера
Европа15:04
Яремчук назвал главную причину перехода в Олимпиакос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK