Боруссия и Манчестер Сити ведут переговоры по трансферу бразильского защитника
Ян Коуту может в ближайшее время перебраться в Германию.
Боруссия ведет переговоры по трансферу защитника Манчестер Сити Яна Коуту, пишет Патрик Бергер.
По информации журналиста, дортмундский клуб хочет взять игрока в аренду с правом выкупа в примерно 22 млн евро.
Сити не против расстаться с игроком, однако предпочел бы продать его. Таким образом клуб хочет освободить арендный слот для кого-нибудь другого.
Чтобы убедить "шмелей" совершить полноценный трансфер Сити готов даже уступить в цене.
Сам же Коуту, проведший прошлый сезон в Жироне, рад возможности поиграть за Боруссию и ждет окончания переговоров между клубами.
Ранее также сообщалось, что Арсеналу интересен игрок Баварии.
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