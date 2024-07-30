Боруссия и Манчестер Сити ведут переговоры по трансферу бразильского защитника

Ян Коуту может в ближайшее время перебраться в Германию.

Боруссия ведет переговоры по трансферу защитника Манчестер Сити Яна Коуту, пишет Патрик Бергер.

По информации журналиста, дортмундский клуб хочет взять игрока в аренду с правом выкупа в примерно 22 млн евро.

Сити не против расстаться с игроком, однако предпочел бы продать его. Таким образом клуб хочет освободить арендный слот для кого-нибудь другого.

Чтобы убедить "шмелей" совершить полноценный трансфер Сити готов даже уступить в цене.

Сам же Коуту, проведший прошлый сезон в Жироне, рад возможности поиграть за Боруссию и ждет окончания переговоров между клубами.

Ранее также сообщалось, что Арсеналу интересен игрок Баварии.

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