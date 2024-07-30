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Арсенал может подписать звезду Баварии свободным агентом

Артета хочет попробовать переманить Лероя Сане.
Сегодня, 00:06
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Арсенал внимательно следит за ситуацией с Лероем Сане, утверждает Керри Хау.

Напмоним, что у вингера Баварии следующим летом заканчивается контракт, и практически ни у кого нет сомнений, что он будет продлен.

Однако за ситуацией внимательно следит Арсенал, который готов будет сделать ход, если Сане и Бавария зайдут в тупик на переговорах.

Сам Лерой любит Мюнхен и хочет остаться в Баварии, но с другой стороны, у него остались прекрасные отношения с Артетой после Ман Сити, что также может сыграть на руку "канонирам".

Ранее также сообщалось, что лидер Баварии интересен ПСЖ.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лерой Сане

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