Бавария попрощалась со совей звездой

Бавария официально попрощалась с Лероем Сане.

Напомним, немецкий вингер подписал контракт с Галатасараем, где будет получать 9 млн евро в год.

Сане перешел в Баварию из Манчестер Сити в 2020 году за 49 млн евро. За это время он провел 223 матча, записав на свой счет 61 гол.

"Ты добился больших успехов в этом клубе за пять лет. С одной стороны, я хочу поблагодарить тебя за это, с другой – пожелать всего наилучшего в новом приключении", – сказал спортивный директор Макс Эберль.

Вместе с Сане команду покинет и Эрик Дайер, который также свободным агентом перешел в Монако.

Ранее также сообщалось, что Интер Майами пока не планирует прощаться со своей звездой.

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