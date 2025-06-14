Сане поможет Баварии на Клубном ЧМ-2025

У нападающего будет "последний танец" с немецким грандом.

Новичок стамбульского Галатасарая Лерой Сане присоединится к команде после Клубного чемпионата мира. Немец будет защищать цвета мюнхенской Баварии на турнире, сообщает Bild.

Вингер прибыл в лагерь "ротен" и готов помочь команде Венсана Компани. Галатасарай предусмотрительно застраховал нападающего на случай травм. Если Сане попадет в лазарет, страховая компания будет покрывать его зарплату.

Опытный вингер переедет в чемпионат Турции свободным агентом. В рядах Баварии он провел пять сезонов. За эти годы Сане завоевал с "ротен" 4 чемпионских титула и ряд других трофеев.

Кстати, ранее Бавария представила основную форму на новый сезон.

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