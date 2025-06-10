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Футбол

Бавария представила основную форму на новый сезон

Чемпион Германии показал домашний комплект.
Сегодня, 17:53       Автор: Антон Федорцив
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Мюнхенская Бавария готовится к следующему сезону. "Ротен" представили основной вариант экипировки, сообщает официальный сайт клуба.

Домашняя форма на кампанию 2024/25 выполнена в классических цветах – красном и белом. Впереди футболки изображена стилизованная буква M, символизирующая связь мюнхенцев с городом. Новая футболка Баварии от adidas стоит 150 евро.

Немецкий гранд начнет выступления в новой форме с Клубного ЧМ-2025. На групповом этапе турнира Бавария встретится с новозеландским Окленд Сити, аргентинским Бока Хуниорс и лиссабонской Бенфикой. Первый матч – 15 июня.

Тем временем дортмундская Боруссия завершила переход Джоба Беллингема из английского Сандерленда.

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