Бавария представила основную форму на новый сезон
Мюнхенская Бавария готовится к следующему сезону. "Ротен" представили основной вариант экипировки, сообщает официальный сайт клуба.
Домашняя форма на кампанию 2024/25 выполнена в классических цветах – красном и белом. Впереди футболки изображена стилизованная буква M, символизирующая связь мюнхенцев с городом. Новая футболка Баварии от adidas стоит 150 евро.
Немецкий гранд начнет выступления в новой форме с Клубного ЧМ-2025. На групповом этапе турнира Бавария встретится с новозеландским Окленд Сити, аргентинским Бока Хуниорс и лиссабонской Бенфикой. Первый матч – 15 июня.
🔴⚪️ pic.twitter.com/gBIXJAescZ— FC Bayern (@FCBayernEN) June 10, 2025
Тем временем дортмундская Боруссия завершила переход Джоба Беллингема из английского Сандерленда.
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