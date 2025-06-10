Боруссия Д объявила о переходе Беллингема-младшего
Немецкий гранд закрыл трансфер перспективного хавбека.
Английский Сандерленд отпустил Джоба Беллингема в чемпионат Германии. Молодой полузащитник присоединился к рядам дортмундской Боруссии, сообщает официальный сайт клуба.
Хавбек заключил с "шмелями" контракт на 5 лет. "Черные коты" получили за Беллингема-младшего ориентировочно 30,5 млн евро. Фактически столько же Боруссия Д отдала пять лет назад за его старшего брата Джуда.
Беллингем-младший воспитывался в Бирмингеме. За первую команду "синих" он провел один полный сезон (2022/23). Следующие две кампании хавбек провел за Сандерленд в Чемпионшипе.
Тем временем лондонский Челси отказался от покупки лидера итальянского Милана.
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