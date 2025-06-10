iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Боруссия Д объявила о переходе Беллингема-младшего

Немецкий гранд закрыл трансфер перспективного хавбека.
Сегодня, 16:21       Автор: Антон Федорцив
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Английский Сандерленд отпустил Джоба Беллингема в чемпионат Германии. Молодой полузащитник присоединился к рядам дортмундской Боруссии, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек заключил с "шмелями" контракт на 5 лет. "Черные коты" получили за Беллингема-младшего ориентировочно 30,5 млн евро. Фактически столько же Боруссия Д отдала пять лет назад за его старшего брата Джуда.

Беллингем-младший воспитывался в Бирмингеме. За первую команду "синих" он провел один полный сезон (2022/23). Следующие две кампании хавбек провел за Сандерленд в Чемпионшипе.

Тем временем лондонский Челси отказался от покупки лидера итальянского Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Боруссия Дортмунд Джоб Беллингем

Статьи по теме

Боруссия Д готова в третий раз приютить списанную звезду МЮ Боруссия Д готова в третий раз приютить списанную звезду МЮ
Беллингем-младший перейдет в Боруссию Дортмунд Беллингем-младший перейдет в Боруссию Дортмунд
Боруссия Д не смогла приобрести Беллингема-младшего с первой попытки Боруссия Д не смогла приобрести Беллингема-младшего с первой попытки
Защитник Монреаля стал новичком сезона НХЛ Защитник Монреаля стал новичком сезона НХЛ

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Новой Зеландией в товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

НХЛ19:23
Защитник Монреаля стал новичком сезона НХЛ
Украина18:58
Ворскла завоевала Кубок Украины среди женских команд
Европа18:30
Гвардиола взял под крыло двух ассистентов многолетнего конкурента
Европа17:53
Бавария представила основную форму на новый сезон
Формула 117:26
Чемпион Индикар самоустранился от перехода в Формулу-1
Европа16:50
Очередной кандидат отказался возглавить сборную Италии
Европа16:40
Лидер Милана ведет переговоры с испанским грандом
Европа16:21
Боруссия Д объявила о переходе Беллингема-младшего
Формула 115:58
Юниор Ред Булл досрочно получил суперлицензию
Киберспорт15:30
Украинский киберспортсмен выиграл крупный турнир в Hearthstone
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK