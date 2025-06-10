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Футбол

Челси отказался от покупки нового голкипера

Лондонцы не сумели договориться с Миланом по Майку Меньяну.
Сегодня, 14:47       Автор: Андрей Безуглый
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Челси решил выйти из сделки по Майку Меньяну, пишет Фабрицио Романо.

Лондонцы некоторое время пытались договориться с Миланом по французскому киперу, но в итоге отказались от трансфера.

"Россонери", по мнению Челси, слишком сильно взвивнтили цену за Меньяна. Кроме того клуб отказался платить за переход вратаря до клубного ЧМ.

Как пишет инсайдер, после провала переговоров Челси решил сосредоточиться на собственных вратарях. Также лондонцы все еще ведут переговоры по Байно-Гиттенсу.

Зато Барселона наоборот в шаге от покупки нового голкипера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Майк Меньян

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