Челси отказался от покупки нового голкипера

Лондонцы не сумели договориться с Миланом по Майку Меньяну.

Челси решил выйти из сделки по Майку Меньяну, пишет Фабрицио Романо.

Лондонцы некоторое время пытались договориться с Миланом по французскому киперу, но в итоге отказались от трансфера.

"Россонери", по мнению Челси, слишком сильно взвивнтили цену за Меньяна. Кроме того клуб отказался платить за переход вратаря до клубного ЧМ.

Как пишет инсайдер, после провала переговоров Челси решил сосредоточиться на собственных вратарях. Также лондонцы все еще ведут переговоры по Байно-Гиттенсу.

Зато Барселона наоборот в шаге от покупки нового голкипера.

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